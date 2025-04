Finalmente una novità positiva dalla TV per i tifosi della Fiorentina: ecco dove sarà disponibile l'andata contro il Betis

Si avvicina una delle partite più importanti della stagione della Fiorentina. Giovedì prossimo, il 1° maggio, la squadra di Palladino sarà ospite del Real Betis di Siviglia, in una delle sfide sicuramente più complicate dell'annata e di questa Conference League. Per tutti quei tifosi viola che resteranno a Firenze e che seguiranno l'incontro in televisione, arriva una novità per questa stagione.

Real Betis-Fiorentina sarà trasmessa anche in chiaro, sul canale TV8. Giovedì, dunque, i tifosi potranno vedere la squadra viola anche senza dover disporre di un abbonamento a pagamento.