A Lady Radio ha parlato l'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli. Queste le sue riflessioni sull'attuale situazione in casa viola: “In Italia c'è un problema con i giovani. La Fiorentina Primavera ha vinto di tutto, adesso quanti sono in prima squadra? Guardate Gori. L'Avellino lo ha comprato e quest'anno ha già fatto 7-8 gol in Serie C”.

‘Alla piazza piace gente che lotti’

E sul mercato: “Ngonge? Il problema è che a Firenze ci sono i palati fini. Se un giocatore sbaglia la prima partita viene subito messo nel mirino, c'è da mettere anche questo in conto. A meno che tu non sia un ragazzino. Serve gente che lotta, la piazza viola preferisce un guerriero che sbaglia che uno che nemmeno ci prova. Guardate Quarta".

‘Kean in prestito operazione da TSO’

"Kean? E' un profilo interessante, fisicamente è devastante. Però ha anche cambiato 4 squadre ed è giovanissimo. Quale è il problema? Se si prende in prestito sarebbe un'operazione da pazzi. Ci farebbero a tutti il TSO. Abbiamo comprato Beltran per 12-13 milioni (25 totale compresi i bonus ndr), Nzola idem e a metà anno prendiamo uno dalla Juventus per farlo giocare in prestito? Non avrebbe senso”.