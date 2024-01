Era il 29 dicembre quando la Fiorentina scopriva di aver perso un’altra pedina in attacco. Era il turno di Riccardo Sottil, che poco dopo il suo ingresso in campo sentiva tirare la coscia, accusando quella che poi fortunatamente si è scoperto essere solo una una lieve distrazione ai flessori. E alla lista degli indisponibili nel reparto offensivo, il classe ’99 si è aggiunto ai già certi assenti per le prime partite di gennaio Nico Gonzalez e Kouamè.

A Reggio Emilia evidenziati tutti i problemi

Intanto è partito il calciomercato, precisamente il 2 gennaio e, lo abbiamo ripetuto più volte, questa finestra sarà fondamentale per il proseguo della stagione. Mentre qualcuno si è già mosso, alla Fiorentina servono innesti soprattutto sugli esterni d’attacco, dove attualmente a disposizione ci sono solo Brekalo e Ikoné. Ci ha pensato la prestazione di Sassuolo ha evidenziato tutti i problemi del caso.

E anche Italiano alza la voce

E ad alzare la voce questa volta è stato anche Vincenzo Italiano, che anche dopo la gara casalinga contro il Torino aveva detto che per il reparto offensivo sarebbe fatto qualcosa sul mercato. Lo ha ribadito anche dopo la sconfitta contro il Sassuolo.

Ikone, protagonista dell'ennesima prova negativa col Sassuolo

Contro il Bologna sarà dentro o fuori

Intanto il tempo passa e le partite arrivano. Domani sarà il turno dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna e sarà una gara da dentro o fuori in una competizione sulla quale la Fiorentina punta fortemente, vista anche la finale giocata lo scorso anno. A meno che Sottil non recuperi in tempi record (ci si aspetta che torni disponibile contro l’Udinese), la situazione in attacco sarà la stessa che conoscevamo già 10 giorni fa.

Dopo 7 giorni di mercato

Una gara da dentro o fuori, contro una squadra che quest’anno a dimostrato di poter far male, con un’emergenza in attacco. Dopo 7 giorni di mercato a disposizione per poter chiudere un colpo che, in ogni caso, è necessario. Senza rinforzi, Italiano dovrà ricorrere con tutta probabilità ad adattare Parisi alto a sinistra, come fatto a Reggio Emilia, affidando all’ex Empoli l’ennesimo ruolo a lui non congeniale. Almeno per quanto riguarda la sua posizione naturale.

Parisi è pronto ad agire da esterno d'attacco

Serve aiuto, prima che sia troppo tardi

Ci sarà da fare qualcosa. Forse qualcosa si poteva già fare. Il tempo scorre e le partite arrivano, anche quelle già decisive. Il quarto posto è lì, il quarto di finale di Coppa Italia anche, così come l’ottavo di finale in Conference. Questa Fiorentina ha bisogno di aiuto. Adesso, prima che possa essere già troppo tardi.