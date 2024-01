Qualora ve ne fosse stato bisogno, le prestazioni disarmanti di Brekalo e Ikone a Reggio Emilia, hanno fatto scattare un ulteriore campanello d'allarme in casa Fiorentina, circa la situazione degli attaccanti esterni.

La frase del dg Barone, detta prima della gara del Mapei Stadium ("Il mercato? Abbiamo già il frigo abbastanza pieno") possiamo catalogarla tranquillamente come una boutade, perché che la squadra abbia problemi da risolvere è chiaro a tutti, anche ai dirigenti gigliati che ne hanno parlato direttamente con l'allenatore.

12 milioni per Ngonge

Chi potrebbe tappare questa falla davanti è Cyril Ngonge del Verona. Cifra richiesta per il suo cartellino? 12 milioni di euro. Di fondo ci sono la volontà del calciatore di arrivare a Firenze e anche l'esigenza di poter chiudere questo affare prima della partenza per l'Arabia per la Supercoppa.

Contropartita tecnica

Se la Fiorentina alzerà la sua offerta (è partita da 8 milioni di euro), arrivando quantomeno alla doppia cifra, e inserirà una contropartita tecnica giudicata adeguata (potrebbe essere anche l’intero cartellino del giovane Pierozzi) la sintesi potrà essere trovata in fretta. Questo è quello che viene riportato in merito stamani dal Corriere dello Sport-Stadio.