Nuovi contatti in programma tra Fiorentina e Verona per Ngonge, i viola verso l'aumento dell'offerta

Il nome più caldo in questa fase di mercato per la Fiorentina corrisponde a quello di Cyril Ngonge. Dopo la prima offerta all'Hellas Verona da 8 milioni da parte dei viola, sono previsti a breve nuovi contatti tra le parti.

Come scrive sul suo sito Alfredo Pedullà, giornalista e esperto di calciomercato, Ngonge piace molto a Italiano e la Fiorentina può decidere di aumentare la sua offerta.