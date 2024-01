Faraoni e un ok anche a breve termine pur di accettare la Fiorentina. Serve esperienza, scartate le opzioni più giovani

Come scrive La Repubblica, oltre al nome di Cyril Ngonge la Fiorentina segue con attenzione anche quello di Davide Faraoni, sempre di proprietà dell'Hellas Verona.

Il terzino destro è tentato dalla possibile avventura a Firenze, tanto che accetterebbe anche un contratto di sei mesi, presumibilmente in prestito, pur di vestire i viola. Possibile, poi, che nella formula siano inserite alcune clausole per il riscatto, ma con il rientro di Dodo la situazione sarà poi da monitorare. Scartati altri nomi più giovani come Zanoli.