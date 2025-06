Una pagina de La Gazzetta dello Sport è interamente dedicata alla Fiorentina.

In apertura: “Dzeko è viola”. E ancora: “Beffato il Bologna E Pioli ha la spalla ideale per Kean”. Sommario: “Edin firmerà un annuale con opzione per il 2026/27 a due milioni di stipendio con i bonus”.

In taglio basso altre trattative di mercato: “Dodo e Mandragora da rinnovare E per la difesa spunta Calabria”.