Corriere Fiorentino: Kean da dieci

Due articoli sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere Fiorentino.

Come apertura troviamo: “Kean da dieci”. Sottotitolo: “Super Moise in Nazionale: è salito a 10 gol in azzurro e ha dimostrato di poter convivere con un altro 9. L’obiettivo ora è sbloccarsi in viola”. Articolo che inizia così: “Moise e Mateo, Kean e Retegui. Così diversi per storia e per scelte eppure, da qualche giorno, tremendamente vicini. Attaccanti titolari di una Nazionale che all’improvviso, dopo aver pianto per anni l’assenza di un centravanti degno di questo nome, s’è ritrovata con due bomber di razza capaci di giocare addirittura insieme”.

Gudmundsson in dubbio

Presente anche: “Sollecitazione ai legamenti della caviglia, Gud in dubbio per sabato sera”.