La Gazzetta dello Sport: Conte da padrone a Firenze
Su La Gazzetta dello Sport ampio spazio alla vittoria del Napoli per 3-1 contro la Fiorentina al Franchi.
Prima pagina
In prima pagina si legge: “Conte da padrone a Firenze”
Pagina 14
A pagina 14 il titolo sulla sfida: “Conte da padrone domina anche la Fiorentina e resta in testa”.
Pagina 16
A pagina 16 sulla Fiorentina: “Pioli, c'è da fare. ”Male la partenza, a questa Fiorentina serve ancora tempo". E poi le pagelle: “Fagioli troppo basso. Kean lotta su tutti i palloni”.
