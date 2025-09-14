​​
La Gazzetta dello Sport: Conte da padrone a Firenze

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Su La Gazzetta dello Sport ampio spazio alla vittoria del Napoli per 3-1 contro la Fiorentina al Franchi. 

Prima pagina

In prima pagina si legge: “Conte da padrone a Firenze”

Pagina 14

A pagina 14 il titolo sulla sfida: “Conte da padrone domina anche la Fiorentina e resta in testa”. 

Pagina 16

A pagina 16 sulla Fiorentina: “Pioli, c'è da fare. ”Male la partenza, a questa Fiorentina serve ancora tempo". E poi le pagelle: “Fagioli troppo basso. Kean lotta su tutti i palloni”. 

