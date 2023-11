"Oltre al Franchi occorre riqualificare l'intero quartiere di Campo di Marte. Se si pensa solo allo stadio..."

A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo sulla ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi, questa mattina il coordinatore della Commissione Trasporti dell’Ordine degli Ingegneri Firenze Fiorenzo Martini ha voluto fare il punto della situazione tramite un comunicato ufficiale sul sito dell’ordine. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Bene l'approvazione del progetto esecutivo e l'invio del bando di gara. Importante anche la ricerca di nuovi fondi per il restyling dello stadio di Firenze dopo il definanziamento di 55 milioni. Ma non dimentichiamo che la riqualificazione del Franchi ha senso se inserita nel ridisegno di tutto il quartiere di Campo di Marte, a partire da una nuova mobilità e da nuovi parcheggi. Purtroppo la questione parcheggi è totalmente sparita dal dibattito pubblico. Da Campo di Marte passerà la tramvia e c’è la stazione ferroviaria, ecco perché non possiamo lasciarci sfuggire l’occasione di creare un sistema davvero intermodale di trasporto, non dimenticando i parcheggi perché le auto si spera diminuiranno ma di sicuro non spariranno magicamente. La riqualificazione del Franchi è un volano di crescita per la città se diventa l’occasione per riqualificare, nel suo complesso, Campo di Marte. Viceversa, se lo stadio sarà ristrutturato senza toccare ciò che gli sta intorno rischiamo di perdere un’opportunità d’oro per risistemare un quartiere che si ingolfa di traffico ad ogni evento, non solo sportivo”