Furibondo il dirigente friulano Gianluca Nani che in sala stampa se l'è presa con l'arbitraggio di Marcenaro

"A me dispiace venire in sala stampa a parlare di questo anche perché alla squadra dico sempre che dobbiamo essere più forti di tutto, più forti di tutti gli episodi negativi. Però mi sembra giusto nei confronti dell’Udinese, visto che non abbiamo grande cassa di risonanza, sottolineare l’impressione che se uno sbaglia contro l’Udinese, non fa niente. Se fossi un tifoso della Lazio sarei inca***to, perché la Fiorentina è andata in Conference League e la Lazio no. Nell’epoca del Var che vede i fuorigioco di un millimetro, l’unico punto ancora scoperto è la doppia ammonizione: Bijol ha preso la palla con anticipo, io l’ho visto da cento metri, tutto lo stadio l’ha visto mentre l’arbitro era a due metri.

Nel secondo tempo Beltran era ammonito, ha trattenuto per la maglia e non ha preso il secondo giallo. Poi è stato sostituito perché tutti si erano accorti del rischio. Perché? Perché siamo l’Udinese? Noi non siamo contenti, ci dispiace perché oggi abbiamo avuto una serie di episodi antipatici. Sono sicuro che quando l’arbitro rivedrà l’episodio ci darà ragione, a me è sembrato un errore grossolano".