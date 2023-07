Il giornalista Carlo Pizzigoni, commentatore televisivo e collaboratore di Gazzetta dello Sport e Guerin Sportivo, alla BoboTv ha parlato diffusamente anche di Fiorentina. Pizzigoni si è soffermato sul nuovo acquisto viola Parisi, ma non solo.

Ecco le sue parole: “Parisi si è accasato alla Fiorentina. È un terzino sinistro ma come interpretazione del gioco, in una squadra come quella di Italiano, potrebbe fare tante cose e certamente il mister viola ci studierà. Credo che Parisi fosse ad un incrocio importante della sua carriera ed era anche giusto quindi fare lo step col tecnico che potesse dargli l’opportunità di diventare il Dimarco, il Raphael Guerreiro, ossia quel tipo di calciatore che partendo dal ruolo di terzino sinistro può fare tante cose in campo. Italiano è uno che sperimenta molto e sono convinto che lo proverà in diverse zone del campo”.

E ancora: “L’incontro con Italiano è secondo me la cosa più bella che potesse capitare a Parisi. La sfida del giocatore secondo me è molto attrattiva. Il mister viola potrà tirare fuori ciò che Parisi ha dentro, e incidere molto sul percorso del calciatore. Italiano gli darà certamente un’opportunità importante, poi starà anche a Parisi. Italiano non dà certezze ai giocatori? Non è vero. Le certezze non si danno solo con l’essere schierati nei primi undici che vanno in campo, Bisogna sapere che tipo di dialogo ha l’allenatore coi giocatori. Ha coinvolto molti giocatori, il coinvolgimento mancato è stato quello dell’attaccante che si sbloccasse”.

Infine ha concluso: “C’è un processo di crescita, ora la Fiorentina inizierà il terzo anno con Italiano, all’insegna della continuità, è sempre più interessante ciò che si andrà a fare a Firenze. A livello giovanile, non solo di Primavera, la Fiorentina ha grande volontà di proporre e questo darà frutti nel medio periodo, grazie al Viola Park. Sabiri? Come giocatore che può cambiare il ritmo della partita potrebbe essere importante per la Fiorentina”.