Il no della Fiorentina riservato a ten Hag, un'operazione ritardata di qualche mese

Il manager del Manchester United, Erik ten Hag è sempre stato un grande estimatore del centrocampista che la Fiorentina ha prestato ai Red Devils, Sofyan Amrabat. I due avevano già vissuto un'esperienza assieme all'Utrecht in Olanda.

Sul Manchester Evening News viene riportata la notizia che lo stesso ten Hag aveva provato già a prenderlo lo scorso gennaio, dopo averlo visto tra i protagonisti allo scorso Mondiale in Qatar. Ma la Fiorentina aveva detto no alla sua cessione, lo stesso no che poi era stato ribadito al Barcellona.

Ora Amrabat si ritrova a fare il terzino sinistro a causa di una serie di infortuni impressionante per il Man United, ma più avanti tornerà a supportare Casemiro a centrocampo.