Aperte le buste con le ditte che si contenderanno il bando per il restyling dell'Artemio Franchi: ecco il nome delle imprese in corsa

Sono state da poco aperte in Palazzo Vecchio le buste contenenti i nomi per il bando per il restyling dell'Artemio Franchi. Queste le due ditte in corsa per l'appalto:

C.D.S costruzioni s.p.a . Brescia

R.T.I ( raggruppamento temporaneo di imprese ) con Capogruppo COBAR s.p.a BARI e SAC s.p.a ROMA

Il prossimo passo è l'individuazione di una data per comunicare il punteggio assegnato alle due offerte tecniche, per poi procedere all’apertura delle offerte economiche. Poi sarà stabilita l'offerta migliore, con l'ufficio predisposto che verificherà le condizioni amministrative per l'aggiudicazione del bando, che avverrà entro la fine del 2023.