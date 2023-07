Avvio di stagione travagliato per Venuti e rispunta un vecchio infortunio dei tempi della Fiorentina

L'esperienza di Lorenzo Venuti a Firenze si è chiusa a fine giugno con la scadenza naturale del suo contratto: per l'esterno valdarnese ripartenza da Lecce, dove era stato protagonista in Serie B qualche anno fa. Ieri però subito un problema fisico per il classe '95 che ha dovuto abbandonare il test amichevole con il Cittadella a causa di un trauma contusivo alla spalla sinistra. Un problema fisico che lo aveva già colpito un paio di stagioni fa, in un Atalanta-Fiorentina quando fu costretto a lasciare il posto a un esordiente Odriozola.