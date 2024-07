Juventus, ancora tu? La Fiorentina chiede informazioni ai bianconeri per risolvere le lacune a centrocampo

Tra Fiorentina e Juventus, nelle ultime cinque stagioni, gli affari sono stati tutt'altro che pochi. Dopo l'acquisto di Moise Kean come centravanti, ci sono margini per un altro arrivo dai bianconeri?

Ancora la Juventus?

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina ha chiesto informazioni alla Juventus per Weston McKennie. Il club viola ha rinomata necessità di riempire il reparto del centrocampo e l'americano è in uscita dai bianconeri, anche perché pesa per circa 5 milioni sui bilanci della società. Nessun'offerta concreta al momento, soltanto un primo sondaggio sui costi di un'eventuale operazione.