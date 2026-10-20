Buffon: "Anche la Fiorentina parte davanti alla Lazio, eppure..."

Gianluigi Buffon colloca anche la Fiorentina davanti alla Lazio nelle valutazioni sulle ambizioni delle due squadre. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere ha risposto alla domanda sulle possibilità dei biancocelesti di lottare per lo scudetto, ridimensionando le aspettative.

Fiorentina avanti

“Ad agosto la Lazio era tra nono e undicesimo posto: Milan, Inter, Juve, Roma, Como, Fiorentina, Napoli e Atalanta partono davanti” ha spiegato Buffon.

Le conclusioni di Buffon

I viola dunque, sulla carta, superiori ai biancocelesti. Però la classifica ci offre una situazione completamente diversa: “Se arriva tra le prime sette è un gran risultato, tra le prime sei grandissimo, in Champions sarebbe qualcosa di assoluto”. Così conclude Buffon.