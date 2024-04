Il Viktoria Plzen scalda i motori in vista della Fiorentina e raggiunge le semifinali di Coppa Ceca

A poco piu di una settimana dal Quarti di finale di Andata di Conference League contro la Fiorentina, questo pomeriggio il Viktoria Plzen era impegnato nei quarti di finale della Coppa di Lega ceca. L’avversario di oggi era Jablonec, che questo pomeriggio ospitava tr ale mura amiche appunto i prossimi avversari della squadra di Vincenzo Italiano.

Ed il distacco che intercorre tra le due squadre in campionato, il Viktoria è avanti di ben 26 lunghezze, si rivede anche nel risultato di questo pomeriggio: al novantesimo gli ospiti vincono per 0-3. Plzen che mette la sfida in discesa nel primo tempo grazie ad un autorete e ad un gol di Kopic tra il 34’ ed il 37’ del primo tempo. Nella ripresa chiude i contri Souare.

Passato il turno il Viktoria Plzen incotrerà in semifinale lo Zlin, che nei gironi scorsi ha gia eliminato lo Slovan Liberec grazie ad un 2-1 casalingo.