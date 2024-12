L'assenza di Bove si fa sentire, ma c'è una soluzione "fatta in casa" da tenere in considerazione

L'assenza di Bove si fa sentire e, partita dopo partita, si scopre sempre di più quanto era importante l'ex Roma nell'economia di gioco della Fiorentina di Palladino. Il numero 4 viola, infatti, grazie alla sua corsa ricopriva bene le due fasi, sia da esterno offensivo che da mezzala.

Ora toccherà al mercato e agli uomini viola trovare una pedina simile a Bove ma, nel caso non si trovasse la soluzione adatta o nel momento del bisogno, c'è una soluzione fatta in casa da tenere in considerazione.

Come sottolinea La Nazione, Palladino può optare per Gosens esterno alto nei tre d'attacco dietro a Kean, con un terzino sinistro come Parisi in difesa. In questo modo la Fiorentina potrebbe sfruttare gli inserimenti del tedesco, ma anche la sua esperienza difensiva per coprire le folate offensive degli avversari. Ad ora, però, l'attenzione è rivolta al mercato.