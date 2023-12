Benedetto Ferrara: "Italiano trasforma le difficoltà in opportunità, ha un grande gruppo. La Fiorentina ha una classifica mistica"

Il commento su La Nazione arriva anche da parte di Benedetto Ferrara, in questo caso non in chiave ironica:

"Questa classifica ha qualcosa di mistico, coi centravanti che mettono insieme quattro gol totali e i difensori che risolvono i problemi sostituendosi agli attaccanti. Non solo, tre vittorie filate sono tanta roba, tre partite senza subire gol anche. E’ la difesa, chi lo avrebbe mai detto, il reparto protagonista di questo momento bellissimo e imprevisto. La verità è che questa Fiorentina è un grande gruppo, e questo è merito di un allenatore che sta gestendo al massimo le occasioni e trasformando le difficoltà in opportunità".