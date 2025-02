Rovella: "Contro il Monza sarà importante vincere. Soprattutto dopo che la Fiorentina ha battuto l'Inter"

La vittoria della Fiorentina ai danni dell'Inter ha fatto rumore e, per certi versi, ha anche sorpreso le squadre che competono per la lotta alla Champions League. Se n'è accorto anche il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella, che ha parlato così ai canali ufficiali del club in vista della gara contro il Monza.

“Contro il Monza è importante. Soprattutto dopo la vittoria della Fiorentina”

Ecco le sue parole, riportate da ANSA: “Ci aspetta una partita molto importante, soprattutto dopo la vittoria della Fiorentina contro l'Inter. Ci teniamo a vincere, stiamo preparando la partita contro il Monza nel migliore dei modi. Le prestazioni ci sono sempre state, sia in casa che fuori. Magari abbiamo avuto qualche disattenzione che ci è costata qualche punto”.