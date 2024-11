Corriere dello Sport-Stadio: BatiKean

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo stamani per quanto riguarda la Fiorentina: “BatiKean”. Ovvero: “Moise ha fatto innamorare Firenze”.

Ampio spazio per: “Kean entra nel Gotha dei bomber della Viola”. Sottotitolo: “Straripante, devastante, imprendibile: ricorda big come Batistuta, Toni, Hamrin e Baggio”. In taglio basso: “Gudmundsson, la sosta può diventare sua alleata”.

