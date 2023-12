Beltran più Nzola? Certo che si può. "D’ora in poi sono convinto che questa situazione ci potrà tornare utile"

“Lucas (Beltran ndr) può giocare sia da solo che in coppia con Nzola e d’ora in poi sono convinto che questa situazione ci potrà tornare utile”. Le parole di Italiano certificano quello che era già chiaro da tempo: l'argentino e l'angolano possono giocare assieme e la Fiorentina può trarre giovamento da questo tipo di schieramento.

Più idee offensive

Tra le mosse fatte nella ripresa, nel tentativo di rimontare, il tecnico viola ha tirato fuori anche questa e la squadra, indubbiamente si è mossa meglio ed è stata più pericolosa e con più idee offensive.

La chiave della convivenza Beltran-Gonzalez

Una soluzione che, d’ora in avanti, potrà essere vista più spesso, di questo ne siamo certi, anche se la chiave sarà capire come poter far convivere al meglio in questo scacchiere Beltran con Gonzalez. A Italiano il compito di poter sistemare tutto.