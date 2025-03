Partita pazza e piena di emozioni fino all'ultimo secondo a San Siro, dove la Lazio ha battuto per 2-1 un Milan sull'orlo del burrone e contestato dai propri tifosi. Gara condotta magistralmente dagli uomini di Baroni, avanti nel primo tempo grazie a un tap-in di Zaccagni su respinta di Maignan.

Capitolini che poi hanno sprecato diverse chance per il raddoppio e che si sono trovati sopra di un uomo per l'espulsione di Pavlovic, dopo un intervento in ritardo su Isaksen. Conceiçao le prova tutte e butta dentro cinque attaccanti, compreso Jovic e all'85' Chukwueze pesca il gol di testa a sorpresa. Ultimi minuti folli, con contropiedi da una parte e dall'altra e tanti errori: su uno di questi al 95' Isaksen viene steso da Maignan in uscita. Dal dischetto, a tempo scaduto, va Pedrito che spiazza il portiere francese. Il Milan resta così a -4 dalla Fiorentina mentre la Lazio mantiene il suo vantaggio.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 58, Napoli 57, Atalanta 55, Lazio 50, Juventus 49, Bologna 47, Fiorentina 45, Roma 43, Milan 41, Udinese 39, Torino 34, Genoa 31, Como 28, Verona 26, Cagliari 25, Lecce 25, Parma 23, Empoli 22, Venezia 18, Monza 14.