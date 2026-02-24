Squalifica e multa per un titolarissimo della Fiorentina, che sarà out contro l'Udinese. Adesso le simulazioni sono nell'occhio del ciclone
Dodô. Foto: Vicario/Forentinanews.com
Da poco diramato il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo sulle decisioni prese in merito alla 26esima giornata di Serie A, con la Fiorentina che è stata impegnata al Franchi contro il Pisa.
Multa e squalifica
Una giornata di squalifica comminata a Dodô, reo di aver simulato un fallo da rigore e di aver preso un cartellino giallo, il quinto della stagione. Per questo motivo, essendo stato in diffida, salterà il prossimo match contro l'Udinese. C'è anche una sanzione pecuniaria.
Il comunicato
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €2.000,00
CORDEIRO DOS SANTO Domilson (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).
