Da poco terminato il posticipo di questo sabato di Serie A Udinese e Milan al Bluenergy Stadium di Udine.

Ad aprire le danze è stato un gol di Loftus-Cheek per gli ospiti al 31'. La replica bianconera è arrivata 11 minuti dopo con la rete di Samardzic. L'Udinese ha retto agli attacchi del Milan e ha trovato anche il vantaggio con Thauvin al 62'. Al 75' Pioli cambia le carte in tavola: Jovic al posto di Pulisic. L'ex Fiorentina entra e segna, ancora, pareggiando i conti all'83'. In rimonta la vince il Milan, con il gol di Okafor al 93', altro subentrato. Il Milan trionfa 3-2 e sale a +11 sulla Fiorentina quarta.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 51, Juventus 49, Milan 45, Fiorentina 34, Atalanta 33, Lazio 33, Bologna 32, Roma 32, Napoli 31, Torino 28, Monza 25, Genoa 22, Lecce 21, Frosinone 19, Sassuolo 19, Cagliari 18, Udinese 18, Verona 17, Empoli 13, Salernitana 12.