La Fiorentina non tira mai in porta ed il Newcastle segna un gol per tempo iniziando al meglio la Sela Cup

90' L'arbitro fischia la fine della partita: il Newcastle batte la Fiorentina per 2-0.

88' Anche il Newcastle cambia qualcosa: escono i protagonisti della sfida, Isak ed Almiron, ed entrano Diallo e Hackett.

86' Primo cartellino giallo della sfida, a prenderselo è Milenkovic: il difensore serbo è costretto a fermare con le cattive Almiron, ed Oliver non lo perdona.

83' Ancora un cambio per la Fiorentina: esce Cabral ed entra Ikone.

82' RADDOPPIO DEL NEWCASTLE, ISAK SORPRENDE TUTTI SU CALCIO D'ANGOLO: l'attaccate svedese svetta di testa e spedisce la palla alle spalle di un incolpevole Cerofolini.

79' Ancora un cambio per la Fiorentina: esce Arthur ed entra Amatucci.

76' E' calato notevolmente il ritmo al St. James Park, con le due squadre che manovrano il pallone con maggior calma rispetto al primo tempo.

73' Gordon si mangia il raddoppio a pochi passi dalla linea di porta: l'esterno viene servito in area piccola da Trippier ma spedisce il pallone sopra la traversa.

71' Doppio cambio per la Fiorentina: Vincenzo Italiano inserisce Sabiri e Kouame per Brekalo e Gonzalez.

68' Il corner dei padroni di casa non impensierisce la difesa viola.

67' Tonali sale in cattedra ed illumina il gioco: il centrocampista serve in area Anderson con un traversone perfetto, lo scozzese viene però “rimbalzato" da Nico Gonzalez in calcio d'angolo.

65' Nuova iniziativa di Kayode: il laterale, imbeccato da Milenkovic, va sul fondo e serve un buon pallone nel mezzo. Nessuno dei compagni però riesce a sfruttare l'occasione creata.

62' Bonaventura si arrabbia con il direttore di gara, che inizialmente non gli fischia un fallo: il centrocampista viola, durante una ripartenza, viene letteralmente travolto da Trippier.

58' Occasione per la Fiorentina, manca ancora la cattiveria per spingere il pallone in rete: azione prolungata, e confusionaria, della Fiorentina che porta alla conclusione Brekalo. Il tiro del viene respinto dalla difesa inglese.

57' Padroni di casa vicino al raddoppio, ancora con Almiron: il paraguaiano, sfruttando un pasticcio della difesa viola, va alla conclusione ma trova un attento e concentrato Cerofolini.

55' Possibile occasione per la Fiorentina, anche stavolta però nessuno ne approfitta: Bonaventura si libera sulla sinistra e lascia partire un interessante cross sul secondo palo che però Brekalo non riesce ad incocciare.

52' Punizione interessante per il Newcaste, sul pallone si presenta Tonali: il tiro dell'azzurro finisce a poco dal palo destro della porta di Cerofolini.

50' La Fiorentina risponde subito: azione manovrata dell'attacco gigliato che libera al cross Kayode, sul traversone però non arriva nessuno.

48' Dopo un buon inizio della Fiorentina, la prima occasione è del Newcastle: con una transizione da sinistra a destra i bianconeri liberano trippier in area di rigore. L'ex Tottenham prova prima il cross, che viene però ribattuto dalla difesa viola, e poi il tiro: nessun problema per Cerofolini.

46' Inizia il secondo tempo al St. James Park.

Vincenzo Italiano opera la prima sostituzione: esce Dodo, che ha accusato un problema muscolare, entra il giovane Kayode.

45' L'arbitro fischia la fine del primo tempo

45' Ultima occasione per la Fiorentina, ma Cabral non sfrutta: il brasiliano viene liberato dai compagni al tiro ma spedisce il pallone sul fondo senza impensierire il numero uno locale.

44' Gordon prova l'azione personale: l'esterno sfrutta un canale scoperto nella difesa gigliata e prova la conclusione. Cerofolini si fa trovare pronto e devia il pallone in angolo.

42' La Fiorentina non ha mollato e cerca subito il pareggio: Bonaventura serve in area Nico Gonzalez che però calcia il pallone tra le braccia di Dubravka.

40' Duncan spreca un'ottima sortita dei compagni: durante un possesso al limite dell'area del Newcastle, il ghanese si prendere il tiro spedendo però il pallone nuovamente in curva.

38' VANTAGGIO DEL NEWCASTLE, ALMIRON QUESTA VOLTA NON SBAGLIA: Dodo perde un pallone sanguinoso sulla trequarti lanciando l'ennesima ripartenza dei Magpies, questa volta Almiron non sbaglia superando senza problemi Cerofolini con un diagonale.

36' Dopo una prima mezz'ora a favore dei padroni di casa la Fiorentina alza il ritmo e prende campo.

33' Dopo una prima mezz'ora di stampo inglese la Fiorentina sale di ritmo, di fatto impossessandosi del possesso palla.

31' Nico Gonzalez vittima della difesa inglese: l'argentino resta a terra dopo un contrasto e costringe l'arbitro a fermare il gioco per qualche secondo.

29' Nuova occasione per la Fiorentina, Gonzalez ci prova in rovesciata: azione manovrata sulla fascia sinistra vola con Brekalo che serve l'argentino in area di rigore, il pallone finisce però sul fondo e non impensierisce minimamente Dubravka.

27' Ancora Newcastle, la Fiorentina si chiude in area di rigore: iniziativa del due Isak Gordon, al momento della conclusione i due però non si capiscono ed il pallone finisce sul fondo.

24' Trema la Fiorentina, palo del Newcastle: dopo una percussione personale sulla fascia destra Anderson serve sul secondo palo Gordon, l'inglese però si fa ipnotizzare da Ceropolini e spedisce il pallone sul palo.

22' Ripartenza del Newcastle, padroni di casa vicino al gol. Sul capovolgimento offensivo di un'azione della Fiorentina, Almiron arriva al limite dell'area: solo un'ottima diagonale Milenkovic nega il gol all'esterno.

18' Altra occasione per la Fiorentina: illuminazione di Brekalo che vede e serve con un cross Cabral, liberatosi in area dalla difesa inglese. Il brasiliano purtroppo però spedisce di testa il pallone sopra la traversa.

16' L'arbitro ferma il gioco per permettere allo staff medico di assistere l'acciaccato Almiron: il paraguaiano è rimasto a terra dopo un contatto con Comuzzo.

15' La Fiorentina vicinissima al vantaggio, Gonzalez spedisce il pallone a pochi centimetri dall'incrocio dei pali: ottimo passaggio filtrante di Athur che lancia l'argentino a tu per tu con Dubravka. Il numero 22 viola, di prima, non centra la porta di poco.

12' Gordon ci prende gusto e prova ancora la conclusione personale: l'esterno inglese, con un taglio dalla sinistra, trova lo spazio per andare al tiro ma il pallone finisce ben distante dal palo sinistro della porta di Cerofolini.

9' Primi segnali di Fiorentina: Biraghi va sul fondo ed offre un buon cross al centro. La difesa dei Magpies libera senza troppe apprensioni.

7' Occasione gol per il Newcastle, iniziativa personale di Isak: il tiro dello svedese trova Cerofolini reattivo.

5' Iniziativa personae di Gordon e prima azione dei padroni di casa: l'esterno inglese s invola sulla fascia e serve Anderson al limite dell'area. Lo scozzese scaraventa però il pallone in curva.

2' Punizione da posizione laterale per il Newcastle: Dodo è bravo a rimandare al mittente un cross interessante di Targett.

1' Fischio d'inizio.

Le formazioni delle due squadre:

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Botman, Murphy, Targett; Anderson, Tonali, Miley, Almiron, Isak, Gordon. All.: Howe

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Dodo, Milenkovic, Comuzzo, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Cabral. All. Italiano.

E' il giorno anche della Sela Cup e della prima amichevole di prestigio per la Fiorentina di Italiano, di scena al St. James Park contro il Newcastle di Eddie Howe, quarto l'anno scorso in Premier e appena tornato in Champions League. Occasione per vedere all'opera la squadra viola, che tra due settimane esordirà in campionato contro il Genoa, con qualche volto nuovo nonostante le ancora vaste incertezze sul mercato. Appuntamento alle 16,30 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.