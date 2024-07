Il mercato e ora anche gli infortuni si mettono d'intralcio a Italiano: l'ex tecnico della Fiorentina perde uno dei suoi pilastri

Dopo il mercato, con le cessioni illustri di Zirkzee e Calafiori, c si mettono anche gli infortuni a intralciare la strada di Vincenzo Italiano. L'ex tecnico della Fiorentina, ora al Bologna, non avrà infatti a disposizione uno dei suoi pilastri per l'inizio del campionato.

Almeno tre settimane

Michel Aebischer, tra i protagonisti a Euro 2024 con la sua Svizzera, ha infatti rimediato una lesione all'adduttore destro che lo terrà fuori almeno tre settimane. Il Bologna esordierà in casa contro l'Udinese, per poi far visita al Napoli.