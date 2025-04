Corriere Fiorentino: Palladino esulta e cavalca l'onda

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi dedica ampio spazio alle vicenda di casa Fiorentina, concentrandosi principalmente sulla partita vinta dai viola contro l'Empoli.

Prima pagina

La copertina è interamente dedicata ai colori viola con il titolo principale “volata d'Europa”. nel sottotitolo il quotidiano approfondisce scrivendo “La Fiorentina batte l'Empoli e rimane agganciata ai piani alti della classifica. Grand gol di Mandragora. Palladino: avanti così". Di spalla invece l'editoriale di Poesio dal titolo: “Il pregio di saper badare al sodo”.

Pagine 2-3-4

Nelle pagine interne il quotidiano apre scrivendo: “Due perle per l'Europa”, e poi “I viola battono l’Empoli grazie ai bellissimi gol di Adli e Mandragora, inutile la rete di Fazzini e l’assalto azzurro nel finale. La squadra di Palladino in corsa per la Champions”. Nella pagina seguente il Corriere approfondisce lo straordinario periodo di Mandragora: “Rovesciata e ottavo sigillo. La primavera di Rolando”. A pagina 4 il quotidiano locale riporta le parole del tecnico viola “Palladino esulta e cavalca l’onda: Non dobbiamo porci limiti”.