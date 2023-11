Crisi Lazio: senza il Sergente non è più la stessa. Mai così male da 10 anni. E la Fiorentina...

Nonostante fosse il match di ritorno dalla sosta, si può parlare di crisi Lazio. La banda di Sarri è caduta sul campo della Salernitana ultima in classifica, subendo pure una rimonta. 2-1 il successo dei campani, firmato da Kastanos e Candreva, nonostante il vantaggio di Immobile.

Senza più il Sergente

Dopo la cessione in estate di Sergej Milinkovic Savic, la squadra di Sarri non è stata più la stessa. Una partenza così, 17 punti in 13 giornate, non accadeva dalla stagione 2013/14, dieci anni fa…

E la Fiorentina non può più sbagliare

Per la Fiorentina, a quota 20 con una partita in meno, adesso una grande opportunità. Allungare sui biancocelesti che in settimana saranno pure impegnati in Champions League. Un motivo in più per la formazione di Italiano per fare tre punti contro il Milan.