Inizio di stagione tutt'altro che esaltante per Favasuli: il suo Bari viene battuto dal Modena e perde la seconda partita di fila in campionato

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione del centrocampista di proprietà della Fiorentina Costantino Favasuli, in prestito in Serie B al Bari.

Due sconfitte su due gare per il Bari di Favasuli

Dopo la sconfitta casalinga della prima giornata in casa per 3-1 contro la Juve Stabia, il Bari ha perso anche ieri sera per 2-1 sul campo del Modena. Il centrocampista in forza ai ‘Galletti’ è andato in campo soltanto al 58' quando le due squadre erano sull'1-1, ma quattro minuti dopo i ‘Canarini’ hanno trovato il gol della vittoria con Pedro Mendes.

Una gara tutt'altro che memorabile

Per Favasuli una gara quindi da poter dimenticare, poiché non ha impattato in alcun modo sulla gara, ma ha rimediato soltanto un cartellino giallo all'80' andando a commettere fallo su un avversario.