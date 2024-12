Rui Borges e i tanti problemi in attacco: un giovane ancora a secco di gol o niente riferimento offensivo?

La Fiorentina domani giocherà l'ultima partita della prima fase della Conference League. Per i viola viaggio in Portogallo e sfida contro il Vitoria Guimaraes che occupa il secondo posto nella classifica del girone unico alle spalle del Chelsea e davanti proprio ai viola. Quindi uno scontro al vertice per i gigliati, probabilmente il più impegnativo di quelli affrontati finora nella competizione.

Problemi in attacco

Ma in quali condizioni si presenta a questa partita il Vitoria Guimaraes? Il tecnico Rui Borges è alle prese con qualche problema sul fronte offensivo, questo perché oltre all'infortunio di Jesús Ramírez, c'è ora l'indisponibilità di Nélson Oliveira, che ha lamentato problemi fisici nell'ultima partita contro il Rio Ave.

Niente riferimento offensivo?

Considerato questo scenario, l'unica opzione rimasta al momento è quella di far giocare davanti il giovane José Bica, che non è ancora riuscito a segnare in questa stagione. In alternativa, il tecnico del Guimarães potrebbe presentare un fronte offensivo più mobile, senza un riferimento chiaro, con l'inserimento simultaneo di Gustavo Silva, Kaio César e uno tra Nuno Santos e João Mendes.