Nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni di Palladino dal ruolo di allenatore della Fiorentina, il casting per i papabili sostituti era partito da “kilometro zero”: i primi due nomi fatti erano stati quello di Alberto Aquilani, già allenatore della Primavera della Fiorentina nel triennio 2020-23, e di Alberto Gilardino, profilo noto a Firenze.

Tuttavia, la società gigliata ha presto mirato altri obiettivi e i due allenatori sondati sono entrati in orbita di altre squadre. Ad oggi, è (quasi) una certezza il fatto che entrambi alleneranno nella prossima stagione: se infatti per Aquilani manca solo la firma per diventare il nuovo allenatore del Catanzaro, in Serie B, anche Gilardino avrebbe trovato casa, ma a Pisa, come sostituto di un altro ex attaccante campione del mondo come Filippo Inzaghi, per guidare i nerazzurri nella stagione dello storico ritorno nella massima serie.