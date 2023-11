Irrecuperabile Jovic, il peggiore dei suoi: "Fa spostare addirittura Giroud, spesso fermo e impreciso. Non è da Milan"

Una serataccia quella di ieri per il Milan, sconfitto in casa dall'Udinese, ma una serataccia anche e soprattutto per Luka Jovic, lanciato da titolare addirittura con Giroud dirottato su un lato dell'attacco. Pioli l'ha sostituito però dopo un primo tempo disastroso, condannato duramente da La Gazzetta dello Sport:

“Jovic, voto 4: C'è da spostare un centravanti da centro area: spesso fermo, impreciso in controlli e appoggi, mai pericoloso. Non da Milan”.