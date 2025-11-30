Il Flamengo alza la Copa Libertadores: un ex giocatore della Fiorentina diventa campione del Sudamerica

Ieri sera si è giocata a Lima la finale di Copa Libertadores tra il Palmeiras e il Flamengo, con la vittoria finale della squadra rossonera per 1-0 che hanno conquistato così il titolo di campioni del Sudamerica.

Finale decisa da un ex difensore della Juventus

A decidere la gara per il Flamengo è stato l’ex difensore della Juventus Danilo al 67’, con un colpo di testa che è valso il gol vittoria. Per la squadra di Rio de Janeiro allenata da Filipe Luis, dopo aver vinto il campionato brasiliano, questa è la quarta vittoria della coppa nel corso della sua storia.

Anche un ex viola campione del Sudamerica

In campo c’era anche una vecchia conoscenza della Fiorentina, ovvero il centrocampista cileno Erick Pulgar. Una partita di normale amministrazione per lui in mediana, e nonostante un cartellino giallo rimediato al 30’ per proteste, è rimasto in campo per tutta la gara per poi festeggiare con i compagni di squadra questo trionfo internazionale.