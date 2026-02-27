Nel post partita di Fiorentina-Jagiellonia, Paolo Vanoli ha parlato in mixed zone a Polsat Sport, intervenendo sul match giocato dalla squadra viola.

La prestazione dei viola

“La prestazione dello Jagiellonia non mi ha stupito, mi ha stupito la nostra prestazione soprattutto nel primo tempo. Lo sapevo che affrontavamo una buona squadra. All'andata avevamo vinto con spirito di gruppo e una grande partita, ma su tre palle inattive. Lo Jagiellonia ha sempre dimostrato il suo valore. Devo dire però che non mi ha spaventato l'avversario, che conoscevamo, ma il nostro atteggiamento. Siamo entrati in campo come se avevamo già passato il turno e questo non te lo puoi permettere”.

Le sostituzioni e il campionato

“De Gea? Si è infortunato Lezzerini. Anche Fagioli era un alternanza con gli altri centrocampisti. Quando hai un vantaggio sul risultato provi a far risparmiare energie a qualcuno, è quello che abbiamo provato a fare. Come ho detto il campionato è la nostra priorità e ora andremo a Udine ad affrontare una squadra che ci metterà alla prova sotto il punto di vista fisico”.

Brutta gara

“Abbiamo fatto una brutta prestazione in generale. Siamo partiti sottotono e poca intensità mentale. Dove ero andato dopo il 3-0 dello Jagiellonia? Un attimo nello spogliatoio”.