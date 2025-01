Il giornalista e direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, spaziando su varie tematiche a tinte viola, dai singoli gigliati al mercato della Fiorentina.

'La situazione di Kayode non è stata gestita bene. Che senso ha mettere Kouame per 3 minuti?

“Kayode via? È una delle cose che imputo a Palladino, qualcosa gli è sfuggito. Non poteva non conoscere il calciatore, lo ha visto anche in ritiro e se non gli piaceva doveva dirlo. In estate c’erano offerte importanti e si poteva cedere il giocatore a cifre importanti. Ora è chiaro che debba arrivare qualcuno al suo posto. Comuzzo sta giocando fino allo sfinimento ed è colpa dell’allenatore anche questo. E che senso ha mettere Kouame 3 minuti? Kayode avrebbe dovuto giocare più spesso invece non si è mai visto. Oggi le rose sono di 24 calciatori, col Monza avrei fatto partire qualcuno di quelli che non giocano mai per dargli un segnale”.

“Cristante ha grande carattere, al di là delle qualità tecniche. Giro nazionale, lo conosciamo da anni. Ha anche limiti, ma in questa Fiorentina lo prenderei certamente, può fare tanti ruoli, anche il terzo di difesa. Manca nella rosa viola un giocatore con quelle caratteristiche, sa far ripartire l’azione e dà soluzioni sul piano tattico, ha anche qualche gol nelle corde. Se non va via Kouame, il vice Kean resta lui. Sanabria potrebbe andare bene, è un centravanti e non farebbe ‘ombra’ alla punta viola”.

‘Fiorentina in netto ritardo sul mercato. La squadra non ha gioco e…’

“La società aveva fatto un'analisi chiara, si era capito che l'allenatore aveva bisogno di rinforzi e la squadra stava scivolando. È il 20 gennaio, la società in netto ritardo sul mercato e su questo difendo il tecnico viola. La Fiorentina aveva ben altre intenzioni per questa sessione di mercato, so che sarebbero dovuti arrivare un altro difensore centrale, un centrocampista ed un esterno offensivo destro, 3 calciatori di un certo livello. Ad un tecnico che non mette il gioco al centro, se non gli dai calciatori arriva a metà classifica. La squadra non ha gioco e non sa cosa fare in campo, ora si è sgonfiata sul piano caratteriale. Sta pagando l'inesperienza, anche nella gestione del gruppo, ci sono troppi scontenti. Palladino via in caso di sconfitta con la Lazio? Per Commisso non è facile cambiare allenatore, e storicamente fa fatica a mandar via un tecnico che ha scelto lui. Certo, la mancanza di sintonia tra Pradè e l'allenatore viola sembra evidente”.