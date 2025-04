L'ex attaccante della Fiorentina e del è intervenuto a 1 Station Radio per commentare l'importante stagione del centravanti viola Moise Kean: “Questo ragazzo sta facendo vedere cose straordinarie. Lo dico anche pensando agli avversari della Fiorentina, perché è davvero un giocatore incredibile. Ha entusiasmo, aiuta la squadra, si propone, segna. In questo momento è in una condizione invidiabile”.

"Parliamo di uno dei migliori attaccanti del campionato"

Chiarugi prosegue: “Quello che ha fatto vedere quest’anno a Firenze lo conferma come uno dei migliori attaccanti del campionato. Certo, ci sono altri giocatori interessanti, come Lorenzo Lucca, ma i suoi gol parlano chiaro. E anche in ottica Nazionale, abbiamo visto quanto possa essere importante”.

"E se lo volesse il Napoli…"

E alla domanda se potrebbe essere un acquisto del Napoli risponde: "Se il Napoli dovesse riuscire a prenderlo, farebbe un grandissimo colpo estivo. Il Napoli ha già tanti giocatori forti, come Lukaku, e pensare di prendere un altro attaccante come Kean potrebbe essere una grande aggiunta".