Tra i protagonisti del pareggio della Fiorentina contro il Celje, con conseguente passaggio della squadra viola in semifinale di Conference, c'è indubbiamente David De Gea. I suoi interventi, giovedì scorso in Slovenia e ieri al ‘Franchi’, sono stati decisivi per non compromettere ulteriormente la situazione.

Il portiere spagnolo ha festeggiato pubblicando qualche scatto della gara di ieri su Instagram: “Siamo tra le ultime quattro, andiamo!”. Tra i commenti spunta una sua vecchia conoscenza come Marc Bartra, connazionale e difensore del Betis Siviglia che preannuncia l'incontro a breve: “Ci vediamo presto, amico”.

Di seguito, il post di De Gea: