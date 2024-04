Corriere dello Sport-Stadio: L'utilità di Castrovilli

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Gasp, ci siamo". E ancora: "Kouame e Ikone a segno Mercoledì si va a Bergamo". Sommario: "La Viola ritrova il successo in campionato dopo quasi 2 mesi e riapre la corsa all'ottavo posto".

Pagina 12

Ampio resoconto sul match di ieri: “Kouame vola su Salerno”. Sottotitolo: “Colpo di testa in elevazione e gol: l’ivoriano abbatte la resistenza dei granata, poi il sigillo di Ikone”. Di spalla il commento: “Il campionato che si riaccende e l’utilità di Castrovilli”.

Pagina 13

Qui leggiamo le dichiarazioni: “Italiano: Penso solo all’Atalanta”. Di spalla: “Kouame: In corsa ancora su tutto”. E anche: “Ikone: ”Abbiamo le carte in regola per portare un trofeo a Firenze".