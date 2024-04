Che la Fiorentina abbia puntato molto sulla semifinale di ritorno della Coppa Italia è stato un fatto chiaro agli occhi di tutti vedendo convocati e formazione iniziale messa in campo contro la Salernitana.

Ci sono stati però alcuni spunti interessanti nella trasferta campana dei viola. Prova a sottolinearli il giornalista Alberto Polverosi, in un commento pubblicato sul Corriere dello Sport-Stadio.

Il ritorno di Castrovilli

“Una delle notizie più interessanti e incoraggianti della Fiorentina di Salerno è il ritorno di Castrovilli in prima squadra dopo 324 giorni” scrive Polverosi.

E poi: “Potrebbe far comodo in un finale di stagione felicemente infernale come quello che sta aspettando i viola. Ha fatto vedere qualcosa, soprattutto la voglia di esserci…E’ un giocatore di buon livello tecnico, una qualità non molto diffusa nella Fiorentina di questa stagione. Quanto meno può essere utile per far respirare qualche titolare e…potrebbe diventare una preziosa alternativa anche come esterno, con una interpretazione alla Saponara”.

“Ikone il più grande mangiatore di gol della Serie A”

Ma c'è anche qualche critica: “Sul primo tempo meglio sorvolare. Sembrava la ripetizione della gara d’andata contro il Viktoria a Plzen, i viola hanno tenuto palla all’infinito, ma l’hanno fatta girare a bassa velocità…Hanno avuto anche una clamorosa palla-gol finita però sul piede del più grande mangiatore di gol della Serie A, il francese Ikone”.