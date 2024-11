Galliani: "Non c'è nessuna clausola per Daniel Maldini a gennaio. Chiuderà l'anno a Monza, poi vedremo"

Recentemente è emerso l'interesse della Fiorentina per Daniel Maldini, trequartista del Monza, per rinforzare l'attacco viola nel mercato invernale. Fa chiarezza l'ad brianzolo Adriano Galliani, in occasione di un incontro pubblico con i tifosi biancorossi, scacciando le voci di mercato almeno per il prossimo inverno.

“Nessuna clausola a gennaio per Daniel Maldini”

Ecco le sue parole, riportate da ANSA: “Non dobbiamo pensare al mercato adesso, dobbiamo pensare a fare punti. Poi per il mercato vedremo. Daniel Maldini? Giocatore dalle grandissime potenzialità, è in crescita e può migliorare ancora tanto. A gennaio non c'è nessuna clausola: chiuderà l'anno a Monza, poi vedremo l'anno venturo”.