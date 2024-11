Fiorentina, obiettivo Maldini. E c'è una clausola a cifra contenuta che permette di liberarlo...

Daniel Maldini è un giocatore che sta catalizzando su di sé le attenzioni di molti. C'è Luciano Spalletti che lo ha portato nel giro della Nazionale, ma ci sono anche diversi club che lo stanno tenendo sott'occhio in vista della prossima stagione.

Le squadre interessate

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport tra queste squadre c'è anche la Fiorentina, oltre ad Atalanta, Inter, Milan e Juventus.

Doppia clausola rescissoria

Per chi vorrà prenderlo nel mese di luglio 2025, il Monza ha inserito nel suo contratto due clausole rescissorie, valide per quel periodo da 12 milioni di euro per l'Italia e da 15 milioni per le formazioni straniere. Un prezzo, se vogliamo, contenuto, rispetto alle cifre che girano in questo periodo.