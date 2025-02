E intanto l'Inter accoglie un nuovo acquisto. Ma stavolta sarà Inzaghi a non poterlo utilizzare

Mentre l'Inter è pronta ad ospitare la Fiorentina questa sera a San Siro, la società nerazzurra ha accolto quest'oggi un nuovo giocatore a Milano.

Arrivato oggi il nuovo giocatore dell'Inter

Petar Sucic è arrivato nel capoluogo meneghino questa mattina e ha svolto le visite mediche. Firma sul contratto e poi assisterà alla partita dei suoi nuovi compagni con la Fiorentina. Il calciatore è arrivato al club di viale della Liberazione per 14 milioni di euro e ha firmato per cinque anni, rimanendo in prestito alla Dinamo Zagabria fino alla fine della stagione corrente.

Ma Sucic non sarà il solo a non poter giocare stasera…

Simone Inzaghi, dunque, dovrà aspettare altri sei mesi prima di poter allenare il nazionale croato, messosi in mostra anche all'Europeo, quando uscì di scena contro l'Italia. Per quanto riguarda stasera, invece, il tecnico campione d'Italia non potrà contare su Dumfries, squalificato; attenzione anche alle condizioni di Dimarco. L'ex Parma ha avuto un attacco febbrile nelle scorse ore e potrebbe finire in panchina; a sedere ci dovrebbe rimanere anche Frattesi, uno dei peggiori in campo in Fiorentina-Inter.