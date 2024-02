La Gazzetta dello Sport: Italiano non trova le contromisure

A pagina 20 de La Gazzetta dello Sport troviamo un ampio resoconto su Bologna-Fiorentina.

Bologna in volo

Sul match di ieri leggiamo: “Il Bologna va sull'Orsovolante”. E ancora: “Super Orsolini e Odgaard Fiorentina al tappeto Motta vede la Champions”. Sommario: “Più ritmo più gioco e più determinazione per i rossoblu che agganciano l'Atalanta. Italiano non trova contromisure”.

Pagina 22

Grande spazio anche per i problemi di salute di Vittorio Cecchi Gori: “Ricoverato a Roma in terapia intensiva “situazione grave”. Sottotitolo: "L'ex presidente viola al Policlinico Gemelli per un'insufficienza respiratoria".