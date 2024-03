Questo pomeriggio l’esperto di Milan Daniele Longo, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare come la squadra di Stefano Pioli arrivi alla sfida di stasera contro la Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“Credo che nessuno nell’ambiente Milan nessuno conosca meglio la città di Firenze in questi momenti di lutto come Stefano Pioli. Lo stesso ha sottolineato anche in conferenza stampa come, spesso, le partite contro la Fiorentina siano tra le piu ostiche: Sappiamo quanto Pioli soffra Italiano: Lo storico dei rossoneri a Firenze conferma che hanno sempre faticato, il dato diventa clamoroso con Pioli con cui sono arrivate più sconfitte che vittorie. Sarà sicuramente da tener conto l’aspetto emotivo di una squadra, i viola, che arriveranno alla partita di stasera per onorare al meglio la scomparsa di Joe Barone”.

Si è poi focalizzato su alcuni singoli: “Le scelte del tecnico rossonere sono obbligate, soprattutto per quanto riguarda Thero Hernandez. Al Milan manca un vero e proprio sostituto del francese e stasera al suo posto verrà impiegato Florenzi. Mi preoccupano i dati: in dieci partite senza Theo il Milan ha vinto solo due partite, il francese è un giocatore che può cambiare le partite in qualsiasi momento”.

Ha poi concluso parlando di Italiano, e delle voci che lo vorrebbero sulla panchina del MIlan: “Credo che il Milan stia facendo della valutazioni diverse, ance se un Italiano di fatto sul mercato porti a fare delle considerazioni anche su di lui. Nonostante tutto il club veramente interessato a prendersi Italiano è il Napoli, la squadra più attenta al futuro del tecnico viola”.