La Nazione: Tempo di grandi manovre, ma la difesa non si tocca
Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.
Pagina 2
Si parte con: “Tempo di grandi manovre Ma la difesa non si tocca Quanti dubbi in mediana”. Sottotitolo: “Pioli adesso pare orientato a confermare l'assetto a tre davanti al portiere A centrocampo Nicolussi e Fazzini prenotano un posto. Il ruolo di Fagioli”. In taglio basso: “De Gea-Pioli come Zoff-Bearzot”.
Pagina 3
Qui leggiamo: “Comuzzo e un'estate in prima fila Troppe scorie di un mercato al top Ma ora serve ritrovare equilibrio”. In taglio basso l'intervista con lo psicologo dello Sport che su Comuzzo dice: “Il ragazzo deve essere protetto. Panchina? Dipende dal carattere”.
