Corriere dello Sport-Stadio: Palla al centro, dalla beffa di Atene al nuovo progetto. Maxime Lopez e Ikone bocciati, Gonzalez in bilico

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio si legge: “Palla al centro. Dalla beffa di Atene al nuovo progetto: Fiorentina, si cambia". Il sottotitolo: “Palladino per due anni. Nico: il futuro è in bilico”.

Pagina 6

Questo il titolo: “C'è Palladino, il futuro viola è tutto suo”. In taglio basso: “Il rientro, Commisso non ha viaggiato con la squadra. Pochi tifosi e un timido applauso”.

Pagina 7

Il titolo è il seguente: “Nico è in bilico, la rivoluzione parte in avanti”. Sottotitolo: “Anche Maxime Lopez e Ikone bocciati”.

Pagina 8

Questo il titolone della pagina: “Il Bologna aspetta il sì di Italiano”.