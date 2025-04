Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Parma: ancora Pablo Marí in difesa. Gudmundsson-Kean davanti, centrocampo confermato

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Parma, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A.

Il tecnico Raffaele Palladino schiera tra i pali De Gea. Confermata la difesa a tre, con Pongracic, Pablo Marí e Ranieri. Sulle fasce, in assenza di Gosens, ci sono nuovamente Dodô e Parisi. In mezzo al campo l’allenatore si affida a Cataldi, Fagioli e Mandragora. Davanti, ad affiancare Kean, c’è Gudmundsson.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodô, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.

Parma (3-5-2): Suzuki; Leoni, Valenti, Vogliacco; Delprato, Keita, Bernabé, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny. Allenatore: Christian Chivu.