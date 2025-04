34 anni fa il ritorno di Baggio a Firenze e una delle coreografie più belle della storia della Fiorentina - FOTO

6 aprile 1991, una data “storica” per Firenze e la Fiorentina. Come ogni stagione, dal 1982 (l'anno dello Scudetto rubato) in poi, Fiorentina-Juventus è la partita da segnare sul calendario. Ma 34 anni fa si è giocata una gara indimenticabile.

34 anni fa si è fatta la storia

Roberto Baggio torna per la prima volta al Franchi con la maglia bianconera. E la Curva Fiesole accoglie il suo ex numero 10 con una coreografia da urlo.

Una delle coreografie più belle della storia del calcio: Fiorentina-Juventus, 6 aprile 1991

Il rigore rifiutato e la vittoria viola

In quella partita succederà di tutto: proprio il Divin Codino si procura un calcio di rigore ma si rifiuta di batterlo. De Agostini va dal dischetto ma si fa neutralizzare il tiro dal portiere Mareggini. La partita finirà 1-0 per i viola grazie al gol di Diego Fuser ma è al minuto 64 che avviene il vero colpo di scena: Baggio esce dal campo "triste" tra i fischi dei tifosi viola che si sentono traditi dal giocatore che avevano adottato e tanto amato a Firenze.

L'immagine di Fiorentina-Juventus

L'ex fenomeno della Fiorentina, Roberto Baggio

Dagli spalti un tifoso lancia una sciarpa della Fiorentina vicino a Baggio che la raccoglie e la porta con sé. I fischi si tramutano immediatamente in applausi e in una grande standing ovation malinconica. Uno dei momenti più iconici del calcio italiano: l'essenza della rivalità tra Fiorentina e Juventus.